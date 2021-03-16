Кредиторы первой очереди получат 19 миллионов от обанкротившегося «Тагилбанка»

Кредиторы первой очереди получат 19 миллионов от обанкротившегося «Тагилбанка»

Сегодня, 22:08ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» начала очередной этап расчетов с кредиторами АО «Тагилбанк». На выплаты было направлено 19 миллионов рублей. Это поможет удовлетворить требования кредиторов первой очереди.

Отмечается, что средства получены за счет реализации имущества банка и исполнения обязательств должников, сообщает пресс-служба Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов».

Напомним, в 2018 году Центробанк отозвал у «Тагилбанка» лицензию, после чего суд признал его банкротом. Распродавать имущество лишенного лицензии банка начали осенью 2019 года. Из 53 лотов самым дорогим оказалось здание, в котором размещался банк, однако торги были признаны несостоявшимися, поскольку на здание не нашлось покупателя.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
кредиткредитытребованияТагилбанк
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы