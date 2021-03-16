Кредиторы первой очереди получат 19 миллионов от обанкротившегося «Тагилбанка»

Госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» начала очередной этап расчетов с кредиторами АО «Тагилбанк». На выплаты было направлено 19 миллионов рублей. Это поможет удовлетворить требования кредиторов первой очереди.

Отмечается, что средства получены за счет реализации имущества банка и исполнения обязательств должников, сообщает пресс-служба Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов». Напомним, в 2018 году Центробанк отозвал у «Тагилбанка» лицензию, после чего суд признал его банкротом. Распродавать имущество лишенного лицензии банка начали осенью 2019 года. Из 53 лотов самым дорогим оказалось здание, в котором размещался банк, однако торги были признаны несостоявшимися, поскольку на здание не нашлось покупателя.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter