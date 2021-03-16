Министерство обороны ищет пулеметчиков по объявлению на сайтах в Екатеринбурге

Министерство обороны ищет пулеметчиков по объявлению на сайтах в Екатеринбурге

Сегодня, 21:14ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Министерство обороны РФ ищет пулеметчиков на сайтах по поиску работ. Данная вакансия является реальной.

Военные хотят использовать все возможные способы для привлечения на контрактную службу свердловчан, включая сайты трудоустройства, сообщает Znak со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.

Если он соответствует, то проходит мероприятия отбора, в том числе и психолога, который решает, годен человек на эту должность или нет,рассказал начальник пункта отбора на военную службу по контракту Виктор Валенцов.

Напомним, в 2020 году число тех, кто встал на учет в центрах занятости Свердловской области и получил пособие по безработице, достигло рекорда за прошедшие несколько лет.

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