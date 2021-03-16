Министерство обороны ищет пулеметчиков по объявлению на сайтах в Екатеринбурге

Военные хотят использовать все возможные способы для привлечения на контрактную службу свердловчан, включая сайты трудоустройства, сообщает Znak со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.
Если он соответствует, то проходит мероприятия отбора, в том числе и психолога, который решает, годен человек на эту должность или нет,рассказал начальник пункта отбора на военную службу по контракту Виктор Валенцов.
Напомним, в 2020 году число тех, кто встал на учет в центрах занятости Свердловской области и получил пособие по безработице, достигло рекорда за прошедшие несколько лет.