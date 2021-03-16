Названа дата начала регистрации детей в оздоровительные лагеря в Нижнем Тагиле

Регистрация стартует 6 апреля с 08.00, рассказала начальник Управления образования Татьяна Удинцева на заседании профильной комиссии по организации детского отдыха.
Учитывая эпидемиологическую обстановку, рекомендуется все документы отправлять через МФЦ или портал Госуслуг, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
В летний период планируется проводить оздоровительные кампании в двух вариантах. Их выбор зависит от того, в каком санитарно-эпидемическом режиме будет осуществляться деятельность.Татьяна Удинцева пояснила, что при 100-й загрузке лагерей с продолжительностью смены 21 день число оздоровленных составит более 6,7 тысячи человек. Если же «ковидные» меры будут продлены и наполняемость не должна будет превышать 50% детей при сменах в 10-14 дней, то путевки получат 5,8 тысячи детей.
Всего на оздоровительную кампанию выделено 196,6 миллиона рублей. Из этих средств 51,1 миллиона рублей потратят на подготовку лагерей, 29,4 миллиона — на капитальные ремонты и еще три миллиона — на текущие.
Кроме того, три миллиона будут направлены на выполнение «антиковидных» мер — тестирование персонала, приобретение дезинфицирующих средств, антисептиков, медицинских масок и так далее.