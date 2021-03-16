Названа дата начала регистрации детей в оздоровительные лагеря в Нижнем Тагиле

В летний период планируется проводить оздоровительные кампании в двух вариантах. Их выбор зависит от того, в каком санитарно-эпидемическом режиме будет осуществляться деятельность.Татьяна Удинцева пояснила, что при 100-й загрузке лагерей с продолжительностью смены 21 день число оздоровленных составит более 6,7 тысячи человек. Если же «ковидные» меры будут продлены и наполняемость не должна будет превышать 50% детей при сменах в 10-14 дней, то путевки получат 5,8 тысячи детей.