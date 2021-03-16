Расчлененный сын и протесты против вышки связи. Итоги дня в Свердловской области

Жителя Верхней Пышмы подозревают в том, что он убил и расчленил тело своего сына. В соцсетях сообщается, что причиной этого стали споры из-за жилья. Мужчина пропал 10 марта, тогда же его стали искать добровольцы. Расчлененное тело было найдено 13 марта около озера Вашты. В километре от него был обнаружен автомобиль «ЗИЛ», принадлежавший убитому. Когда сын отправился на заготовку дров вместе с отцом, последний убил его. 62-летний отец в преступлении сознался. Предположительно, тело сына он расчленил, чтобы избежать наказания.
Жители Уралмаша в Екатеринбурга выступили против строительства вышки сотовой связи. Ремонтники, которые устанавливают вышку 5G на перекрестке улиц Черноярской и Ломоносова, не отвечают на вопросы местных жителей и не предъявляют им разрешающих документов на строительство. На место акции протеста приезжали сотрудники правоохранительных органов.
Роспотребнадзор отказался принимать во внимание замеры воздуха от редакции TagilCity.ru по заявлению жителя Нижнего Тагила. Мужчина обратился в природоохранную прокуратуру после публикации о замерах воздуха, в ходе которых значение сероводорода достигало 0,18 мг/м3 при разовой ПДК 0,008 мг/м3. Прокуратура перенаправила запрос в территориальный отдел Роспотребнадзора. Главный государственный санитарный врач Нижнего Тагила Юрий Бармин ответил, что эти данные не могут быть применены для оценки состояния воздуха. Причиной этого он назвал то, что забор воздуха проводился на территории железнодорожного вокзала, поэтому исследования не могут оценить соответствие воздуха гигиеническим нормативам в городе. Однако TagilCity.ru фиксирует превышение норм загрязняющих веществ не только на территории самого вокзала, но и на площади перед зданием, на которой ежедневно бывают сотни людей. По данным Роспотребнадзора, в 2020 году в рамках проведения лабораторного контроля в 13 точках на границе санитарно-защитной зоны ЕВРАЗ НТМК превышения по сероводороду не фиксировалось.
49-летняя свердловчанка, которая возвращалась домой на автомобиле Toyota, погибла на трассе в Пермском крае. По словам очевидцев, иномарка столкнулась с грузовым автомобилем, а затем вылетела в сугроб. Удар был такой силы, что из Toyota вылетел двигатель. Также в ДТП пострадала грузовая «Газель». Движение на дороге было перекрыто тягачом с автоцистерной, который развернуло на трассе.