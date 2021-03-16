Расчлененный сын и протесты против вышки связи. Итоги дня в Свердловской области

Роспотребнадзор отказался принимать во внимание замеры воздуха от редакции TagilCity.ru по заявлению жителя Нижнего Тагила. Мужчина обратился в природоохранную прокуратуру после публикации о замерах воздуха, в ходе которых значение сероводорода достигало 0,18 мг/м3 при разовой ПДК 0,008 мг/м3. Прокуратура перенаправила запрос в территориальный отдел Роспотребнадзора. Главный государственный санитарный врач Нижнего Тагила Юрий Бармин ответил, что эти данные не могут быть применены для оценки состояния воздуха. Причиной этого он назвал то, что забор воздуха проводился на территории железнодорожного вокзала, поэтому исследования не могут оценить соответствие воздуха гигиеническим нормативам в городе. Однако TagilCity.ru фиксирует превышение норм загрязняющих веществ не только на территории самого вокзала, но и на площади перед зданием, на которой ежедневно бывают сотни людей. По данным Роспотребнадзора, в 2020 году в рамках проведения лабораторного контроля в 13 точках на границе санитарно-защитной зоны ЕВРАЗ НТМК превышения по сероводороду не фиксировалось.