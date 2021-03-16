Разрушения на 14 млн: «Водоканал-НТ» благоустроит перекопы на улицах Нижнего Тагила

Регулярные коммунальные аварии становятся причиной того, что на дорогах, газонах и тротуарах нарушается покрытие. По правилам благоустройства в Нижнем Тагиле после ликвидации таких аварий коммунальные службы обязаны восстанавливать территорию за свой счет.
Траншеи под проезжей частью автомобильных дорог и тротуарами засыпаются песком и песчаным грунтом с послойным уплотнением. Также они поливаются водой, значится в документе, принятом в 2018 году. Траншеи на газонах засыпаются местным грунтом с уплотнением, восстановлением плодородного слоя и посевом травы.
Согласно конкурсной документации планируется, что подрядчик по данному контракту будет обслуживать территории на улицах в нескольких районах города:
Сообщается, что срок выполнения работ по выше перечисленным адресам будет считаться со следующего рабочего дня после дня заключения договора по 31 мая 2021 года.
Также с 1 по 30 июня 2021 года планируется восстановить благоустройство территорий на еще ряде объектов: