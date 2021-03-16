Разрушения на 14 млн: «Водоканал-НТ» благоустроит перекопы на улицах Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле «Водоканалу-НТ» придется потратить 14 млн рублей на оживление благоустройства после проведения ремонтных работ на сетях водоснабжения и канализации. Сейчас компания ищет подрядчика.

Регулярные коммунальные аварии становятся причиной того, что на дорогах, газонах и тротуарах нарушается покрытие. По правилам благоустройства в Нижнем Тагиле после ликвидации таких аварий коммунальные службы обязаны восстанавливать территорию за свой счет. Траншеи под проезжей частью автомобильных дорог и тротуарами засыпаются песком и песчаным грунтом с послойным уплотнением. Также они поливаются водой, значится в документе, принятом в 2018 году. Траншеи на газонах засыпаются местным грунтом с уплотнением, восстановлением плодородного слоя и посевом травы. Согласно конкурсной документации планируется, что подрядчик по данному контракту будет обслуживать территории на улицах в нескольких районах города: Тимирязева, 36, 40, 52-54, 111;

Зимняя, 27;

Коминтерна, 69;

Энтузиастов, 72;

Ленинградский проспект, 95;

Зари, 66;

Володарского, 5;

Тельмана, 41;

Дзержинского, 51, 77-75;

Зари-проспект Вагоностроителей;

Зари - Ильича;

Орджоникидзе, 1А;

Максарева, 9, 13;

Коминтерна, 66;

Краснофлотская, 26;

Калинина, 2А;

Энтузиастов, 42;

Проспект Вагоностроителей, 55;

Парковая - Зари,16;

Юности, 22;

Щорса, 27;

Парковая, 1;

Горошникова, 56. Сообщается, что срок выполнения работ по выше перечисленным адресам будет считаться со следующего рабочего дня после дня заключения договора по 31 мая 2021 года. Также с 1 по 30 июня 2021 года планируется восстановить благоустройство территорий на еще ряде объектов: Ермака, 22 ;

Вязовская, 8-10;

Некрасова, 4;

Красноармейская, 60 ;

Захарова, 2А ;

Перова, 109 ;

Балакинская, 2А ;

Садоводов, 106-108 ;

Черных, 9 ;

Константина Пылаева, 22 ;

Пихтовая, 12-13 ;

Уральский проспект, 48-54, 58-64 ;

Зари, 54 ;

Верхняя Черепанова, 62а-Выйская, 53а-53,68

Космонавтов, 116;

Максарева, 3а-Пихтовая, 2;

Северное шоссе.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter