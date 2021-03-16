Разрушения на 14 млн: «Водоканал-НТ» благоустроит перекопы на улицах Нижнего Тагила

Разрушения на 14 млн: «Водоканал-НТ» благоустроит перекопы на улицах Нижнего Тагила

Сегодня, 07:28ОбществоАзиз КеримовФото: 1Mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле «Водоканалу-НТ» придется потратить 14 млн рублей на оживление благоустройства после проведения ремонтных работ на сетях водоснабжения и канализации. Сейчас компания ищет подрядчика.

Регулярные коммунальные аварии становятся причиной того, что на дорогах, газонах и тротуарах нарушается покрытие. По правилам благоустройства в Нижнем Тагиле после ликвидации таких аварий коммунальные службы обязаны восстанавливать территорию за свой счет.

Траншеи под проезжей частью автомобильных дорог и тротуарами засыпаются песком и песчаным грунтом с послойным уплотнением. Также они поливаются водой, значится в документе, принятом в 2018 году. Траншеи на газонах засыпаются местным грунтом с уплотнением, восстановлением плодородного слоя и посевом травы.

Согласно конкурсной документации планируется, что подрядчик по данному контракту будет обслуживать территории на улицах в нескольких районах города:

  • Тимирязева, 36, 40, 52-54, 111;
  • Зимняя, 27;
  • Коминтерна, 69;
  • Энтузиастов, 72;
  • Ленинградский проспект, 95;
  • Зари, 66;
  • Володарского, 5;
  • Тельмана, 41;
  • Дзержинского, 51, 77-75;
  • Зари-проспект Вагоностроителей;
  • Зари - Ильича;
  • Орджоникидзе, 1А;
  • Максарева, 9, 13;
  • Коминтерна, 66;
  • Краснофлотская, 26;
  • Калинина, 2А;
  • Энтузиастов, 42;
  • Проспект Вагоностроителей, 55;
  • Парковая - Зари,16;
  • Юности, 22;
  • Щорса, 27;
  • Парковая, 1;
  • Горошникова, 56.

Сообщается, что срок выполнения работ по выше перечисленным адресам будет считаться со следующего рабочего дня после дня заключения договора по 31 мая 2021 года.

Также с 1 по 30 июня 2021 года планируется восстановить благоустройство территорий на еще ряде объектов:

  • Ермака, 22;
  • Вязовская, 8-10;
  • Некрасова, 4;
  • Красноармейская, 60;
  • Захарова, 2А;
  • Перова, 109;
  • Балакинская, 2А;
  • Садоводов, 106-108;
  • Черных, 9;
  • Константина Пылаева, 22;
  • Пихтовая, 12-13;
  • Уральский проспект, 48-54, 58-64;
  • Зари, 54;
  • Верхняя Черепанова, 62а-Выйская, 53а-53,68
  • Космонавтов, 116;
  • Максарева, 3а-Пихтовая, 2;
  • Северное шоссе.

Сюжеты:
Нижний ТагилЭксклюзив
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