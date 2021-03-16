С детскими суицидами в Свердловской области будут бороться с помощью роликов в TikTok

С детскими суицидами в Свердловской области будут бороться с помощью роликов в TikTok

Сегодня, 15:24ОбществоФото: pixabay.com
С детскими самоубийствами в Свердловской области будут бороться при помощи формирования альтернативной позитивной повестки в соцсетях. Сделать это планируется и при помощи роликов в TikTok.

Уже пятеро уральских детей побывали на «Российском форуме позитивного контента». Об это на заседании Законодательного собрания рассказал детский омбудсмен Игорь Мороков.

По его словам, только запретительные меры не помогут решить проблему. Поэтому решено сделать альтернативные ролики. Мороков отметил, что есть целые группы детей, которые подготавливают альтернативную информацию.

Идет формирование отношения к негативным позициям, которые идут из интернета. Это взаимодействие с детским журналистским сообществом, неформальными организациями, когда ребята готовят альтернативное отношение к тому, что происходит,сказал Мороков.

Детский омбудсмен добавил, что для борьбы с детскими суицидами проводятся реальные мероприятия, несмотря на то, что работа еще на начальном этапе.

Материалы по теме:
Свердловская областьдетисуицид
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы