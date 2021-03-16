Снизят численность: в Свердловской области разрешили отстреливать кабанов

Напомним, о планах сокращения численности кабанов сообщалось 17 декабря 2020 года. Это произошло из-за обнаружения 3 декабря в Нижнем Тагиле в цехе переработки и реализации мяса африканской чумы свиней. В связи с этим Евгений Куйвашев ввел запрет на посещение зараженного объекта и отгрузку продукции. Кроме того, вся зараженная продукция была уничтожена.