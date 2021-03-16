Снизят численность: в Свердловской области разрешили отстреливать кабанов

Снизят численность: в Свердловской области разрешили отстреливать кабанов

Сегодня, 13:02ОбществоФото: pixabay.com
Массовый отстрел кабанов разрешил в Свердловской области Департамент по охране природы и животного мира.

Приказ о регулировании численности охотничьих ресурсов был подписан 3 марта. Отстрел кабанов, без ограничений по полу и возрасту, был разрешен в охотничьих угодьях и охраняемых природных территориях.

В качестве причины указывается необходимость в контроле за численностью особей, а также угроза распространения африканской чумы свиней.

Разрешение будет действовать по 1 апреля 2021 года.

Напомним, о планах сокращения численности кабанов сообщалось 17 декабря 2020 года. Это произошло из-за обнаружения 3 декабря в Нижнем Тагиле в цехе переработки и реализации мяса африканской чумы свиней. В связи с этим Евгений Куйвашев ввел запрет на посещение зараженного объекта и отгрузку продукции. Кроме того, вся зараженная продукция была уничтожена.

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