Спорные сугробы: тагильчанка винит больницу на Кузнецкого в свалке снега в её дворе

По словам жительницы дома Светланы, подобная ситуация продолжается уже не первый год: этой зимой экскаваторщик также неоднократно перебрасывал снег через забор. Она отметила, что руководство больницы отказывается общаться с жильцами по этому поводу, а управляющая компания не чистит двор.
Форменное безобразие. Никому нет до этого дела, коммунальщики ссылаются на отсутствие денег, а жители вынуждены двигаться по колено в грязи, рассказала женщина редакции TagilCity.ru.
Светлана пояснила, что помимо того, что снег оказывается за забором, он стекает во двор под горку и с территории больницы, когда начинает таять, так как жилой дом расположен ниже, чем медучреждение.
В последний раз я стояла полтора часа и ругалась с экскаваторщиком. Когда он стал перекидывать третий ковш, я уже грудью встала перед ним. После этого он повез снег в угол больничной территории, пояснила тагильчанка.
Она отметила, что снег с их двора не вывозится и тает самостоятельно. Здание больницы полностью перекрывает доступ солнца во двор, поэтому снег на территории лежит вплоть до июня месяца, утверждает тагильчанка.
Из-за морозов территорию было чистить нецелесообразно, рассказали редакции в управляющей компании «Строительные технологии».
Дом стоит у нас в графике, обязательно почистим. Мы занимаемся этим без обращений и чистим дороги, когда начинает таять снег, пояснил редакции мастер участка Юрий.
По его словам, после обращения собственников в УК, он был на данном адресе. Жильцы переживают, что их затопит снег с больницы, но убрать снег из кустов коммунальщики не смогут.
Мы все равно не сможем убрать то, что перекинуто за забор, потому что там кусты. Я вывозить его однозначно не буду. А внутриквартальный проезд будет почищен, добавил мастер.
В самом медицинском учреждении отрицают, что снег с территории больницы был высыпан на территорию соседнего дома.
Этого происходить не может, вряд ли такое вообще возможно, рассказал редакции TagilCity.ru заведующий хозяйством медучреждения Виталий Головин и положил трубку.
На дальнейшие звонки журналистов он не ответил.
Напомним, в феврале снег с территории гаражного кооператива ГСК «Нева» в Дзержинском районе Нижнего Тагила сгружали на пришкольный участок школы № 36. Руководству учебного учреждения пришлось заниматься устранением этой проблемы самостоятельно. Выяснилось, что ГСК задолжал более 15 тысяч рублей за вывоз мусора.