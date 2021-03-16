Страховой Дом ВСК увеличил сбор премий по ДМС на 27,5% в 2020 году

В России в минувшем году Страховой Дом ВСК улучшил динамику роста портфеля добровольного медицинского страхования (ДМС) среди ТОП-10 страховых компаний. Увеличение сбора страховых премий ДМС превысило 27%, в то время как соответствующий показатель по стране упал на 2%.

В ушедшем году из-за эпидемии коронавируса COVID-19 российский рынок услуг ДМС испытывал серьезные проблемы. По данным ЦБ, объем страховых премий по этому показателю снизился со 181 до 177 миллиардов рублей, то есть на четыре миллиарда. Об этом пишет newsnn.ru. Непростые условия в экономике привели к тому, что более 10% участников рынка добровольного медицинского страхования перестали функционировать. Так, если в 2019 году на рынке работала 121 организация, то под конец 2020 года их было всего 104. Прошлый год заставил компании по-новому смотреть на возможности предоставления наиболее выгодных и гибких условий страхования. Страховой Дом ВСК разработал для клиентов два продукта. Их специально создали в период эпидемии китайской коронавирусной инфекции («Индивидуальная защита» и «Реабилитация после COVID-19»), сказал заместитель генерального директора по медицинскому страхованию ВСК Олег Витько. Олег Витько рассказал, что организация смогла усилить ранее разработанные удаленные сервисы, а также адаптироваться к часто изменяющимся условиям. Эти шаги дали возможность расширить клиентскую базу. Представитель Страхового Дома ВСК добавил, что новый уровень сервиса для физических лиц и блока корпоративных клиентов позволил нарастить пролонгации договоров добровольного медицинского страхования. Организация улучшила собственные позиции и нарастила сбор по ДМС на 27,5%. Это лучший показатель по итогам минувшего года среди первой десятки страховых компаний Российской Федерации.

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