Суд поставил точку в конфликте H&M и торгового центра в Екатеринбурге

Суд поставил точку в конфликте H&M и торгового центра в Екатеринбурге

Сегодня, 17:58ОбществоФото: pixabay.com
После поданного иска ООО «Кит Екатеринбург» к H&M, в суде Екатеринбурга рассматривалось дело о взыскании задолженности по аренде за время ковидных каникул.

Претензии ООО «Кит Екатеринбург» (управляет ТЦ «Кит» и ТРЦ «Глобус») относились к задолженности по арендной плате, которая состояла из постоянной и переменной части. Оплата определялась как пятипроцентная составляющая оборота прибыли компании за год, сообщает информационное агентство URA.RU.

Итоговая сумма требований по иску составила около 3,1 млн рублей. 1,9 миллионов рублей из общей суммы составляет арендная плата за август 2020 и за сентябрь в размере 1,1 млн рублей.

Постановлением суда вынесено решение об отказе в исковых требованиях. Государственная пошлина будет взыскана в пользу истца, так как оплата основного долга была произведена после заявления. Производство по делу прекращено.

Напомним, 2 октября 2020 года служба судебных приставов арестовала грузовой фургон, который принадлежит одной из организации в Екатеринбурге. Причиной ареста стала задолженность в размере 200 тыс. рублей за арендную плату.

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