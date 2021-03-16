Свердловский генерал Александр Востриков награжден пистолетом

Александру Вострикову вручили наградной пистолет, рассказал инсайдер Ура.ру.
Эту информацию изданию подтвердили в пресс-службе ведомства.
Александр Востриков служит в органах внутренних дел с 1986 года, генералу 56 лет. Начинал работу он постовым милиционером в батальоне ППС. В 2017 году указом президента РФ Владимира Путина возглавил управление транспорта МВД России по УрФО, в 2018 году ему было присвоено звание генерала.
Напомним, лавная медсестра инфекционной больницы Нижнего Тагила Тамара Баскакова получила медаль Луки Крымского от Путина за борьбу с коронавирусом.