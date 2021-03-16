Уральских ученых и атомщиков наградил медалями Владимир Путин

Уральских ученых и атомщиков наградил медалями Владимир Путин

Сегодня, 11:33ОбществоФото: pixabay.com
Медалями наградил уральских ученых и атомщиков президент России Владимир Путин, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Два ученых получат медали ордена «За заслуги перед Отечеством II степени». Это главный научный сотрудник Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН Борис Юшков и начальник группы отдела Департамента по науке АО «Свердловский НИИ химического машиностроения» Владимир Напольских.

Звание «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации» присвоено директору института леса и природопользования Лестеха Зуфару Нагимову.

Также государственные награды получили уральские атомщики. Медалью «За заслуги в освоении атомной энергии» награжден сотрудник НПО «Центротех» Игорь Сухогузов. Почетное звание «Заслуженный работник атомной промышленности Российской Федерации» получили сотрудники «Центротеха» Андрей Морозов и Валерий Темяжников.

Напомним, Владимир Путин также наградил уральских медиков орденами Пирогова и медалями Луки Крымского.

Материалы по теме:
Свердловская областьВладимир Путиннаградаученыемедаль
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы