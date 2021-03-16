Уральских ученых и атомщиков наградил медалями Владимир Путин

Два ученых получат медали ордена «За заслуги перед Отечеством II степени». Это главный научный сотрудник Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН Борис Юшков и начальник группы отдела Департамента по науке АО «Свердловский НИИ химического машиностроения» Владимир Напольских.
Звание «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации» присвоено директору института леса и природопользования Лестеха Зуфару Нагимову.
Также государственные награды получили уральские атомщики. Медалью «За заслуги в освоении атомной энергии» награжден сотрудник НПО «Центротех» Игорь Сухогузов. Почетное звание «Заслуженный работник атомной промышленности Российской Федерации» получили сотрудники «Центротеха» Андрей Морозов и Валерий Темяжников.
Напомним, Владимир Путин также наградил уральских медиков орденами Пирогова и медалями Луки Крымского.