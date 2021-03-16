Уральских ученых и атомщиков наградил медалями Владимир Путин

Два ученых получат медали ордена «За заслуги перед Отечеством II степени». Это главный научный сотрудник Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН Борис Юшков и начальник группы отдела Департамента по науке АО «Свердловский НИИ химического машиностроения» Владимир Напольских.