В “Европейском медицинском центре” пройдет прокурорская проверка

В “Европейском медицинском центре” пройдет прокурорская проверка

Сегодня, 22:50ОбществоФото: google.com
Пациенты "Европейского медицинского центра" (EMC), пострадавшие от преступной халатности персонала, направили в московскую прокуратуру и Следственный комитет России коллективную жалобу с просьбой проверить деятельность сети клиник.

Одной из пострадавших от действий “Европейского медицинского центра” стала Вера Дейниченко, пишут "Новые Известия". В 2018 году женщина сделала в клинике дорогостоящие ПЭТ-исследования для выявления рака. Результаты пациентки оказались хорошими, однако по истечении года в другой клинике у нее выявили множественные метастазы. Из-за неправильного диагноза женщина не приступила к своевременному лечению, что ухудшило ее состояние. С аналогичной ситуацией столкнулись еще минимум три клиента учреждения.

В отношении Веры Дейниченко ошибку в клинике признали, однако вместо 1 млн рублей, который пациентка потребовала в качестве компенсации, ей вернули за услуги 71 тыс. рублей. По словам юриста “Европейского медицинского центра” (ЕМС), они “никогда никому ничего не компенсируют”, и такая позиция является для руководства официальной.

Потерпевшей трижды отказывали в возбуждении уголовного дела. Проверку начали только после того, как вмешалась прокуратура. Стоит отметить, что на запросы полиции в ЕМС просто не дали ответа.

При изучения истории клиники становится понятно, что учреждение находится в тесной взаимосвязи с московскими и федеральными властями, что и дает ей возможность работать и не отвечать на запросы полиции.

Леонид Печатников, бывший главврач клиники, ранее занимал должность вице-мэра столицы. Именно он начал тесные отношения с мэрией, заключив частно-государственное партнерство. На основании договора город передал ЕМС в концессию 63-ю городскую больницу. Таким образом, бесплатную онкологическую клинику закрыли, а пациентов выдавили в платную.

По мнению Александра Саверского, председателя Общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре, при частно-государственном партнерстве какой-либо порядок отсутствует. В результате перевода муниципальной собственности в частно-государственную меняется организационно-правовая форма, что приводит к потере конституционного права людей на получение бесплатной медицинской помощи.

Эксперт отметил, что никаких государственно-частных правовых форм, где оказывается бесплатная медпомощь, Конституция не знает. По его словам, при условии нормальной системы здравоохранения граждане не должны платить дважды: сначала из налогов на бесплатную помощь, а потом из своего кошелька за платную.

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