В “Европейском медицинском центре” пройдет прокурорская проверка

Одной из пострадавших от действий “Европейского медицинского центра” стала Вера Дейниченко, пишут "Новые Известия". В 2018 году женщина сделала в клинике дорогостоящие ПЭТ-исследования для выявления рака. Результаты пациентки оказались хорошими, однако по истечении года в другой клинике у нее выявили множественные метастазы. Из-за неправильного диагноза женщина не приступила к своевременному лечению, что ухудшило ее состояние. С аналогичной ситуацией столкнулись еще минимум три клиента учреждения.