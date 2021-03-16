Жители Екатеринбурга организовали протест против строительства вышки сотовой связи

Вышка 5G оператора связи устанавливается на перекрестке улиц Черноярской и Ломоносова в Екатеринбурге, сообщает Е1.
Ремонтники, ведущие работы по ее установке, не отвечают на вопросы местных жителей и не предъявляют документов, разрешающих строительство, говорят местные жители.
На место прибыли сотрудники правоохранительных органов отдела полиции № 15. Они исключают возможность правонарушений со стороны протестующих граждан.
В прошлом году в районе Уралмаша пытались установить вышку сотовой связи. Установку осуществляла компания ООО «Высота». Земельным комитетом администрации Екатеринбурга разрешений по постройку не выдавалось.
Напомним, в феврале жители Екатеринбурга восстали против строительства вышки 4G в частном секторе на Уралмаше. Они не позволяют строителям установить необходимое оборудование.