Жители Екатеринбурга организовали протест против строительства вышки сотовой связи

Жители Екатеринбурга организовали протест против строительства вышки сотовой связи

Сегодня, 13:20ОбществоФото: pixabay.com
Акция жителей района Уралмаша в Екатеринбурге связана с незаконной постройкой вышки оператора сотовой связи.

Вышка 5G оператора связи устанавливается на перекрестке улиц Черноярской и Ломоносова в Екатеринбурге, сообщает Е1.

Ремонтники, ведущие работы по ее установке, не отвечают на вопросы местных жителей и не предъявляют документов, разрешающих строительство, говорят местные жители.

На место прибыли сотрудники правоохранительных органов отдела полиции № 15. Они исключают возможность правонарушений со стороны протестующих граждан.

В прошлом году в районе Уралмаша пытались установить вышку сотовой связи. Установку осуществляла компания ООО «Высота». Земельным комитетом администрации Екатеринбурга разрешений по постройку не выдавалось.

Напомним, в феврале жители Екатеринбурга восстали против строительства вышки 4G в частном секторе на Уралмаше. Они не позволяют строителям установить необходимое оборудование.

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