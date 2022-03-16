Об угрозах расправой заявила бывшая жена экс-полицейского из Каменска-Уральского

Бывшая жена экс-сотрудника полиции из Каменска-Уральского заявила об угрозах расправой с его стороны. Причиной конфликта стала квартира. Ранее Ольга заявляла, что чуть не осталась без квартиры из-за долга по ипотеке.

Супруг, по ее словам, проиграл средства на выплату кредита в ставках. О погашении долга, говорит Ольга, мужчина узнал из новостей и пришел к ней. Сначала он надеялся вернуться в семью, но женщина разрешила ему только общаться с детьми. По ее мнению, экс-полицейский принято это за слабость и в какой-то момент заявил, что собирается жить с ней, пишет Е1. В своем поступке мужчина не раскаялся. Ольга взяла миллион рублей после увольнения мужа за вождение в нетрезвом виде. Средства нужны были на погашение ипотеки, но супруг их проиграл. После этого пара развелась и мужчина съехал с квартиры. После того, как Ольга после огласки собрала нужные средства и погасить долги, бывший супруг вернулся. Мужчина, по словам девушки, стал ее заваливать угрозами и проклятиями через мессенджер. Также, она утверждает, что он обещал вскрыть при помощи болгарки дверь, угрожал самоубийством или убийством кого-нибудь из членов семьи. В результате женщина обратилась в полицию с заявлением об угрозе убийством и порче имущества. От нее в производстве находятся уже четыре заявления.

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