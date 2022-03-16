Сайт Арбитражного суда Свердловской области взломали хакеры

Сайт Арбитражного суда Свердловской области взломали хакеры
Сайт Арбитражного суда Свердловской области взломали хакеры
Сегодня, 13:50ОбществоФото: piqsels.com
В Свердловской области киберпреступники утром 16 марта атаковали сайт Арбитражного суда.

При переходе на ресурс там вместо сведений о заседаниях и приговорах появлялись политические лозунги, написанные крупным шрифтом на белом фоне. Об этом информирует «КП-Екатеринбург».

Представители пресс-службы Арбитражного суда сообщили, что хакеры взломали сайты Арбитражных судов Российской Федерации. На ресурсах были размещены антиправительственные баннеры. Эксперты полагают, что неизвестные взломали единую систему в Москве. Именно она поддерживает технически все сайты Арбитражных судов. Сейчас программисты устраняют проблемы на взломанных государственных ресурсах.

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