«Службы безопасности» банков прекратили звонить свердловчанам

По России были зафиксированы единичные случаи таких звонков. В Свердловской области они прекратились совсем, тогда как в 2021 году сотрудники правоохранительных органов ежедневно фиксировали от пяти до десяти случаев.
Начальник отдела по борьбе с мошенничествами Управления уголовного розыска регионального ГУ МВД Артем Лаздынь связывает это с началом спецоперации на Украине, так как оттуда поступало наибольшее количество звонков.
Однако теперь в регионе в два раза выросло два вида кибермошенничества: злоумышленники сообщают о ДТП с родственниками и просят денег, либо предлагают «играть на бирже».
За 2021 год жители Свердловской области перечислили телефонным мошенникам более 1,11 миллиарда рублей.
Напомним, в начале февраля в Нижнем Тагиле была задержана банда злоумышленников, которая вымогала у горожан деньги за несуществующие ДТП, виновными в которых якобы стали их родственники.