Solartek разработала первый в РФ фрагмент солнечной кровли сверхбольшого размера

«Разработанная нами технология соединения единичных фрагментов размером 3400×1000 миллиметров помогла нам изготовить панель рекордной площади — 6,8 кв. метра, — прокомментировал гендиректор Solartek Дмитрий Яковлев. — Сейчас мы организуем мелкосерийное производство таких модулей в Троицке, а после испытаний и сертификации они станут полноценным продуктом со всеми преимуществами фотовольтаических систем Solartek: легкостью, простотой монтажа, минимальными требованиями к кровле и возможностью легкого снятия для сдачи в аренду».