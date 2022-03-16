Solartek разработала первый в РФ фрагмент солнечной кровли сверхбольшого размера

Solartek разработала первый в РФ фрагмент солнечной кровли сверхбольшого размера
Solartek разработала первый в РФ фрагмент солнечной кровли сверхбольшого размера
Сегодня, 18:18ОбществоФото: rusnano.com
Активно растущим сегментом на рынке солнечной энергетики является сегодня гибкая тонкопленочная солнечная батарея, интегрируемая в здание. Это ключевой элемент его концепции, отличающийся нулевым углеродным выбросом.

Благодаря такой батарее здание лучше генерирует электроэнергию, сообщает tass.ru. Это происходит по той причине, что используют не только крыши, но и фасады с навесами. В перспективе начнут задействовать и окна.

Компания Solartek из группы «ТехноСпарк» (входит в инвестиционную сеть Фонда инфраструктурных и образовательных программ группы «РОСНАНО») проинформировала о создании герметичного фрагмента солнечной кровли с гибким фотовольтаическим модулем в основе. Площадь его достигла 6,8 квадратного метра. Речь идет о крупнейшем гибком солнечном модуле в России.

В Solartek уточнили, что в процессе разработки была применена технология, в рамках которой склеивают тонкопленочные панели. Специалисты освоили эту технологию в начале года. В результате стало возможным изготовление цельных гибких модулей любого размера. Процесс монтажа системы на крыше при этом ускоряется и становится дешевле.

В состав герметичного фрагмента солнечной кровли вошли 248 гибких тонкопленочных ячеек, предназначение которых — преобразование солнечного света в электроэнергию. Панель обладает способностью продолжать выработку электроэнергии и при частичных затемнениях: отключаются лишь те ячейки, которые оказываются в тени.

Масса фрагмента — 18 килограммов, толщина — два миллиметра. Предусмотрена возможность демонтажа для сдачи его в аренду. Для удобства транспортировки модуль сворачивается в очень компактный рулон — диаметр его составляет 800 миллиметров.

«Разработанная нами технология соединения единичных фрагментов размером 3400×1000 миллиметров помогла нам изготовить панель рекордной площади — 6,8 кв. метра, — прокомментировал гендиректор Solartek Дмитрий Яковлев. — Сейчас мы организуем мелкосерийное производство таких модулей в Троицке, а после испытаний и сертификации они станут полноценным продуктом со всеми преимуществами фотовольтаических систем Solartek: легкостью, простотой монтажа, минимальными требованиями к кровле и возможностью легкого снятия для сдачи в аренду».

В перспективе компания планирует наладить широкое производство модулей, а также их испытания и верификацию по заказам торговых центров и застройщиков, резюмировал Дмитрий Яковлев.

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