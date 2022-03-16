Свердловские «зэки» смогут завести питомцев прямо на территории колонии

В Екатеринбурге у заключенных могут появиться новые обязанности. В частности, по уходу за бездомными собаками.

Такой метод борьбы с бродячими животными предложили в среду, 16 марта, на заседании аграрного комитета Законодательного собрания Свердловской области. Созданная рабочая группа под руководством Вячеслава Вагнера, будет заниматься вопросом бездомных собак. Эту идею мы вынашиваем еще с прошлого года: поработать с ГУФСИН в плане создания приюта для собак на территории колоний. Этим мы будем воспитывать ребят, которые отбывают наказание, с помощью общественно-полезного труда. Доброе отношение к животным лечит душу. Во-вторых, создадим рабочие места, поделился с Е1 Вегнер. Так в Свердловской области планируется организовать работу семи больших приютов для животных — туда будут свозиться отловленные собаки со всего региона. При этом два учреждения предлагается открыть на территории ГУФСИН. В пресс-службе ведомства изданию ответили, что пока с подобным вопросом к ним никто не обращался. Отлов бездомных собак проведут 4 марта в Нижнем Тагиле

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