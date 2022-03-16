Трутнев: В Еврейской автономной области дан старт проекту «1000 дворов»

На то, чтобы можно было обновить придомовые территории в населенных пунктах ЕАО, в рамках проекта «1000 дворов на Дальнем Востоке» предусмотрено выделение 135 миллионов рублей. В нынешнем году должно быть облагорожено 20 дворов. В том числе десять — на территории Биробиджана, пять — в Октябрьском районе, по два — на территории Биробиджанского и Смидовичского районов, еще один — в Облученском районе.