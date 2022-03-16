Трутнев: В Еврейской автономной области дан старт проекту «1000 дворов»

Как сообщает eaomedia.ru со ссылкой на информацию, озвученную Трутневым, дан старт программе, призванной улучшить качество городской среды.
«Будем приводить в порядок тысячу дворов на Дальнем Востоке», — уточнил он. За счет данной программы более комфортной станет жизнь людей, возникнут лучшие условия для их проживания в регионах, входящих в Дальневосточный федеральный округ. Главам регионов вместе с население предстоит отобрать дворы, где прежде всего нужно будет навести порядок.
На то, чтобы можно было обновить придомовые территории в населенных пунктах ЕАО, в рамках проекта «1000 дворов на Дальнем Востоке» предусмотрено выделение 135 миллионов рублей. В нынешнем году должно быть облагорожено 20 дворов. В том числе десять — на территории Биробиджана, пять — в Октябрьском районе, по два — на территории Биробиджанского и Смидовичского районов, еще один — в Облученском районе.
Принималось решение о том, чтобы благоустроить дворовые территории, учитывая пожелания, которое высказывали собственники жилья, представители Собрания депутатов и управляющих компаний.
Разговор идет о демонтаже сегодняшних ограждений, бордюров и покрытий. Вокруг клумбы появятся газонные заборы, тротуары огородят бордюрами. Предстоит предусмотреть и местную ливневую канализацию. Запланирована установка скамеек и урн. Для покрытия тротуаров, автомобильных стоянок и детских площадок решено использовать специальный соответствующий материал. На колодцах нужно будет заменить горловины и люки. Будет создана зона отдыха для взрослых и детей. На клумбах высадят кустарники.
По данным главы ЕАО Ростислава Гольдштейна, все работы должны быть завершены летом, чтобы жители в полной мере оценили то, что получится создать, еще до того, как наступят холода.