Вирусолог Альтштейн оценил последствия распространения «стелс-омикрона»

Вирусолог Альтштейн оценил последствия распространения «стелс-омикрона»
Вирусолог Альтштейн оценил последствия распространения «стелс-омикрона»
Сегодня, 18:19ОбществоФото: piqsels.com
Профессор центра имени Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн прокомментировал возможные последствия распространения в России нового штамма коронавируса «стелс-омикрон».

Как сообщает NEWS.ru, по словам специалиста, «стелс-омикрон» может начать распространяться в России, но он не более заразен, чем обычный «омикрон», и не представляет серьезной опасности.

Кроме того, Альтштейн отметил, что ситуация с коронавирусом в России уже не та, что была в 2020 году. Он подчеркнул, что количество смертельных исходов от коронавируса существенно сократилось. Профессор также выразил надежду, что к лету будут умеренные цифры по заболеваемости коронавирусом в России, но при этом вакцинация сохранится.

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