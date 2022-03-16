За избиение знакомого из-за незакрытой двери тагильчанину грозит до 8 лет

По версии следствия, 9 декабря 2021 года вечером обвиняемый 1960 года рождения распивал спиртное в частном доме, где между ним и потерпевшим произошла ссора. Последний не закрыл входную дверь, а в ответ на замечание высказался оскорблениями.
Обвиняемый обиделся и начал избивать мужчину. Он наносил удары по груди и лицу, из-за чего потерпевший упал. Злоумышленник продолжил его бить и начал пинать.
В результате у потерпевшего были сломаны нос и ребра с повреждением правого легкого. В ходе следствия мужчина свою вину признал, раскаялся, а также возместил моральный вред.
На данный момент дело передано в Дзержинский суд для рассмотрения по существу.