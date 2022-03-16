За избиение знакомого из-за незакрытой двери тагильчанину грозит до 8 лет

До 8 лет лишения свободы грозит жителю Нижнего Тагила за то, что он избил знакомого. Мужчина обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

По версии следствия, 9 декабря 2021 года вечером обвиняемый 1960 года рождения распивал спиртное в частном доме, где между ним и потерпевшим произошла ссора. Последний не закрыл входную дверь, а в ответ на замечание высказался оскорблениями. Обвиняемый обиделся и начал избивать мужчину. Он наносил удары по груди и лицу, из-за чего потерпевший упал. Злоумышленник продолжил его бить и начал пинать. В результате у потерпевшего были сломаны нос и ребра с повреждением правого легкого. В ходе следствия мужчина свою вину признал, раскаялся, а также возместил моральный вред. На данный момент дело передано в Дзержинский суд для рассмотрения по существу.

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