За избиение знакомого из-за незакрытой двери тагильчанину грозит до 8 лет

За избиение знакомого из-за незакрытой двери тагильчанину грозит до 8 лет
За избиение знакомого из-за незакрытой двери тагильчанину грозит до 8 лет
Сегодня, 12:16ОбществоФото: 1MI
До 8 лет лишения свободы грозит жителю Нижнего Тагила за то, что он избил знакомого. Мужчина обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

По версии следствия, 9 декабря 2021 года вечером обвиняемый 1960 года рождения распивал спиртное в частном доме, где между ним и потерпевшим произошла ссора. Последний не закрыл входную дверь, а в ответ на замечание высказался оскорблениями.

Обвиняемый обиделся и начал избивать мужчину. Он наносил удары по груди и лицу, из-за чего потерпевший упал. Злоумышленник продолжил его бить и начал пинать.

В результате у потерпевшего были сломаны нос и ребра с повреждением правого легкого. В ходе следствия мужчина свою вину признал, раскаялся, а также возместил моральный вред.

На данный момент дело передано в Дзержинский суд для рассмотрения по существу.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
судизбиениеНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы