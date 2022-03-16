Зоны для мангалов и футбольное поле попросили сделать в парке жители Рудника в Тагиле

Также предложено восстановить главную клумбу в центре парка. По словам активиста Сергея Кряжевских, району не хватает открытых спортивных объектов. Член Совета ветеранов Рудника Светлана Масловская посоветовала предусмотреть сцену или подиум для выступлений творческих коллективов местного Дворца национальных культур.
Общественные обсуждения проекта комплексного благоустройства лесопарковой зоны на Руднике им. III Интернационала прошли 15 марта. Жители поселка смогли ознакомиться с предлагаемой концепцией, задать интересующие вопросы и внести предложения, сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.
Специалисты МБУ «Тагилгражданпроект» рассказали, что по проекту планируется максимально сохранить озеленение и обустроить уже имеющиеся площадки. Также предложено оборудовать две детские и одну спортивную зону с тренажерами и гимнастическим комплексом, поставить урны и лавочки, привести в порядок парковку, восстановить ограждения, наблюдение и освещение.
Дорогу по периметру парка решено очистить и расширить до трех метров. Также она будет заасфальтирована.
Напомним, с 15 апреля по 30 мая в Нижнем Тагиле будет проведено рейтинговое голосование, в котором сможет участвовать каждый, кому уже есть 14 лет. Свои голоса можно будет оставлять на платформе za.gorodsrega.ru. Общественная территория, которая будет признана победителем, будет включена в программу благоустройства в 2023 году.