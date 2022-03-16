Зоны для мангалов и футбольное поле попросили сделать в парке жители Рудника в Тагиле

Напомним, с 15 апреля по 30 мая в Нижнем Тагиле будет проведено рейтинговое голосование, в котором сможет участвовать каждый, кому уже есть 14 лет. Свои голоса можно будет оставлять на платформе za.gorodsrega.ru. Общественная территория, которая будет признана победителем, будет включена в программу благоустройства в 2023 году.