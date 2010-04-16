Из-за природных катаклизмов в Исландии отменен рейс из Кольцово

Сегодня, 16 апреля, в екатеринбургском международном аэропорту Кольцово был отменен рейс авиакомпании Finnair Екатеринбург – Хельсинки, намеченный на 06.50 утра. Об этом сообщили «УралПолит.Ru» в диспетчерской службе Кольцово. Других регулярных рейсов между столицей Среднего Урала и городами северной Европы в сегодняшнем расписании нет. Напомним, Европейская организация по безопасности воздушной навигации Евроконтроль накануне попросила пассажиров отложить свои поездки или, по возможности, пользоваться железнодорожным транспортом. Извержение вулкана Эйяфьятлайокудль, который находится на юге Исландии в 200 километрах к востоку от Рейкьявика, началось в среду. С середины дня четверга остается полностью закрыто воздушное пространство Исландии, Великобритании, Ирландии, Дании, Швеции, Финляндии.