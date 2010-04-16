Клип Леди Гаги поставил рекорд на YouTube (видео)
16 апреля 2010, 16:00ОбществоArtem
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Видеоклип американской поп-певицы Леди Гаги на песню "Bad Romance" признан самым просматриваемым роликом на сайте YouTube, сообщает Digital Spy.
Количество просмотров этого клипа уже превысило отметку в 180 миллионов 300 тысяч. До недавнего времени самым популярным видеоYouTubeсчитался ролик "Charlie bit my finger - again !", где один ребенок кусает другого за палец. Его посмотрели более 179 миллионов раз.Новый фаворит сетевого видео был обнародован в преддверии юбилея YouTube, которому 23 апреля исполняется пять лет. Что касается Леди Гаги, для нее это уже не первый рекорд в шоу-бизнесе. Недавно певица была признана первой, количество просмотров видео которой в интернете превысило миллиард. Кроме того, песня "Bad Romance" била рекорды по радиотрансляциям на территории США.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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