Коллеги-машиностроители побывали на УВЗ

Гости высказали свои предложения о взаимовыгодном сотрудничестве в области обработки металла, по поставкам инструмента и оборудования, комплектующих для гражданской техники. Решение о дальнейшем сотрудничестве будет принято на Уралвагонзаводе после изучения предложений коллег.