Коллеги-машиностроители побывали на УВЗ
16 апреля 2010, 16:39ОбществоArtem
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Уралвагонзавод» посетила делегация руководителей и главных специалистов санкт-петербургских «Кировского завода» и «Киров-Станкомаш», а также «Челябинского кузнечно-прессового завода».
Гости высказали свои предложения о взаимовыгодном сотрудничестве в области обработки металла, по поставкам инструмента и оборудования, комплектующих для гражданской техники. Решение о дальнейшем сотрудничестве будет принято на Уралвагонзаводе после изучения предложений коллег.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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