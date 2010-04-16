Льготникам г. Нижний Тагил проиндексированы размеры ежемесячной денежной выплат
16 апреля 2010, 14:15ОбществоArtem
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
С 1 апреля 2010 года федеральным льготникам Нижнего Тагила и Пригородного района проиндексированы размеры ежемесячной денежной выплаты и стоимости набора социальных услуг, сообщает Управление Пенсионного фонда РФ в Нижнем Тагиле и Пригородном районе.
Денежный эквивалент набора социальных услуг составил 705 рублей 10 копеек. В эту сумму входит оплата дополнительной медицинской помощи (627 руб.) и оплата проезда на железнодорожном транспорте (78 руб.).
Если льготник, получающий денежные выплаты, примет решение возобновить получение льгот, ему надо будет обратиться с заявлением в территориальное управление Пенсионного фонда РФ до 01 октября текущего года.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей