Льготникам г. Нижний Тагил проиндексированы размеры ежемесячной денежной выплат

Денежный эквивалент набора социальных услуг составил 705 рублей 10 копеек. В эту сумму входит оплата дополнительной медицинской помощи (627 руб.) и оплата проезда на железнодорожном транспорте (78 руб.).

Если льготник, получающий денежные выплаты, примет решение возобновить получение льгот, ему надо будет обратиться с заявлением в территориальное управление Пенсионного фонда РФ до 01 октября текущего года.