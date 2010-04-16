Музыканты «Демидов-камерата» из г. Нижний Тагил будут играть в Москве

Молодой оркестр успешно завершает сезон, за время которого музыканты успели выступить с известными по всей стране дирижёрами и удивить их своим желанием и умением работать. Вообще, весь этот юбилейный, 15-й сезон для нижнетагильской филармонии был успешным и насыщенным, считает Анна Горнакова. А закрытие его 28-го апреля будет особенно ярким. В этот день перед любителями музыки выступит уникальный московский ансамбль «Эрмитаж». Этот признанный во всём мире оркестр, центральный инструмент в котором – гобой. Пропустить это выступление просто невозможно, считает Анна Горнакова.