Музыканты «Демидов-камерата» из г. Нижний Тагил будут играть в Москве
16 апреля 2010, 16:47ОбществоArtem
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Как рассказала нам директор – художественный руководитель нижнетагильской филармонии Анна Горнакова, Сейчас идут переговоры о том, что «Демидов-камерата» сыграет в московском Доме музыки, а затем отправится на гастроли по крупным городам России.
Молодой оркестр успешно завершает сезон, за время которого музыканты успели выступить с известными по всей стране дирижёрами и удивить их своим желанием и умением работать. Вообще, весь этот юбилейный, 15-й сезон для нижнетагильской филармонии был успешным и насыщенным, считает Анна Горнакова. А закрытие его 28-го апреля будет особенно ярким. В этот день перед любителями музыки выступит уникальный московский ансамбль «Эрмитаж». Этот признанный во всём мире оркестр, центральный инструмент в котором – гобой. Пропустить это выступление просто невозможно, считает Анна Горнакова.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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