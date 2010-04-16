Пьяные подростки из г. Нижний Тагил угнали автомобиль и попали в ДТП
16 апреля 2010, 17:06ОбществоArtem
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Пьяные подростки угнали автомобиль, и попали в ДТП. Сегодня около трёх часов ночи инспекторы ДПС попытались остановить ВАЗ 21-02, нарушавший правила дорожного движения.
Но водитель проигнорировал требования инспекторов ГИБДД и попытался скрыться. Наряд ДПС пустился в погоню за автомобилем-нарушителем. Но преследование длилось недолго. На улице Краснознамённая водитель ВАЗа не справился с управлением, машина опрокинулась. Из салона инспекторы ДПС извлекли двух подвыпивших парней. Сидевшему за рулём 17 лет, прав на управление автомобилем у него не было. А пассажиру, который, кстати, получил в результате аварии сотрясение мозга, - 18 лет. Оказалось, что автомобиль парни угнали с улицы Жуковского.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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