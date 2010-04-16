Среди молодых родителей г. Нижний Тагил выберут лучших
16 апреля 2010, 17:09ОбществоArtem
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В городе проходит конкурс «Наш малыш». Участвовать в нём могут семейные пары или неполные семьи.
Возраст каждого родителя не должен превышать 30 лет. До 15 мая принимаются конкурсные материалы: анкета-заявка, копия свидетельства о рождении ребёнка, его фотография. Кроме того, родители должны написать творческую работу, своеобразное признание в любви своему малышу. Окончательные итоги конкурса будут подведены до 1-го июня. Подробную информацию можно найти на официальном сайте города www.ntagi.org в разделе «Молодежь».
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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