Свет в дома жителей Выи г. Нижний Тагил вернулся
16 апреля 2010, 17:12ОбществоArtem
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В дома жителей Выи электроэнергия вернулась в 15.35. Район оказался обесточенным примерно в 15 часов, предположительно из-за аварии, рассказали нам в городской диспетчерской службе.
Насосные станции, расположенные на Вые тоже оказались обесточенными. Поэтому весь этот район, а также частично центр города на несколько минут потеряли еще и холодную воду. Но теперь и с водоснабжением, и с подачей электроэнергии все в порядке, рассказал нам председатель комитета по городскому хозяйству Анатолий Чусовитин.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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