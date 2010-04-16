Свет в дома жителей Выи г. Нижний Тагил вернулся

Насосные станции, расположенные на Вые тоже оказались обесточенными. Поэтому весь этот район, а также частично центр города на несколько минут потеряли еще и холодную воду. Но теперь и с водоснабжением, и с подачей электроэнергии все в порядке, рассказал нам председатель комитета по городскому хозяйству Анатолий Чусовитин.