УВЗ получил обещанные Владимиром Путиным 10 миллиардов
16 апреля 2010, 16:41ОбществоArtem
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Федеральная служба по финансовым рынкам зарегистрировала дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «НПК «Уралвагонзавод», размещаемых путем закрытой подписки.
Как пишет НЭП-08, согласно решению о допэмиссии ценных бумаг эмитентом размещается 10 миллионов акций по номинальной стоимости 1 тысяча рублей каждая, говорится в официальном сообщении ФСФР. Общий объем дополнительного выпуска по номинальной стоимости составляет 10 миллиардов рублей. Во время визита на УВЗ в декабре прошлого года председатель правительства России Владимир Путин сообщил, что за счет государственных средств уставный капитал предприятия в 2009 году был увеличен на 4,4 миллиарда рублей, а в I квартале 2010 года планируется увеличить его еще на 10 миллиардов.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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