УВЗ получил обещанные Владимиром Путиным 10 миллиардов

Как пишет НЭП-08, согласно решению о допэмиссии ценных бумаг эмитентом размещается 10 миллионов акций по номинальной стоимости 1 тысяча рублей каждая, говорится в официальном сообщении ФСФР. Общий объем дополнительного выпуска по номинальной стоимости составляет 10 миллиардов рублей. Во время визита на УВЗ в декабре прошлого года председатель правительства России Владимир Путин сообщил, что за счет государственных средств уставный капитал предприятия в 2009 году был увеличен на 4,4 миллиарда рублей, а в I квартале 2010 года планируется увеличить его еще на 10 миллиардов.