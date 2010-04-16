В России при помощи государства могут создать суперкомпьютер
16 апреля 2010, 16:17ОбществоArtem
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Премьер Владимир Путин на встрече с президентом Российской академии наук Юрием Осиповым пообещал помочь в создании суперкомпьютера производительностью 1 петафлопс (т.е. квадриллион операций с плавающей точкой в секунду).
Об этом сообщает пресс-служба правительства России. "Институт прикладной математики им. Келдыша построил принципиально новый тип компьютера. Он шеститриллионник, то есть производительностью 6 терафлопс. Он уже работает. Мы можем к концу года сделать 100-триллионник, без всяких натяжек. Все для этого готово, но нужна небольшая поддержка государства. Чтобы 100-триллионник сделать, нужно примерно 65 миллионов рублей", - сообщил Осипов. Академик отметил также, что при поддержке государства к концу года институт может изготовить "абсолютное ноу-хау" - компьютер производительностью 1 петафлопс.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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