Chery запустит в серию концептуальный кроссовер TX к 2014 году

Под капотом машины установлена экологически чистая силовая установка, рабочие характеристики которой держатся в секрете. В Chery рассчитывают разработать серийную версию TX в течение двух лет. Гамму моторов автомобиля составят бензиновые агрегаты объемом 1.8, 2.0 и 2.4 литра. Рядом с TX на стенде Chery посетители пекинского мотор-шоу смогут воочию увидеть новый компактный седан Chery M16, спроектированный на платформе продаваемой в России модели M11.