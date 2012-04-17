Chery запустит в серию концептуальный кроссовер TX к 2014 году
17 апреля 2012, 05:26ОбществоРОман БОТов
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Вслед за скетчами нового концептуального кроссовера TX компания Chery выложила во всемирную паутину первые официальные снимки автомобиля, чья премьера состоится на следующей неделе в Пекине. Паркетник Chery TX дает представление о том, как будут выглядеть будущие модели китайской марки. Взгляд приковывают хищная головная оптика в форме бумеранга, мускулистые арки колес, покатая линия крыши и спрятанные в бампер треугольные патрубки выхлопной системы.
Под капотом машины установлена экологически чистая силовая установка, рабочие характеристики которой держатся в секрете. В Chery рассчитывают разработать серийную версию TX в течение двух лет. Гамму моторов автомобиля составят бензиновые агрегаты объемом 1.8, 2.0 и 2.4 литра. Рядом с TX на стенде Chery посетители пекинского мотор-шоу смогут воочию увидеть новый компактный седан Chery M16, спроектированный на платформе продаваемой в России модели M11.
Фото: 163.com
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