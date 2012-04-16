Федерация «Юные тагильчане» отпраздновала свой день рождения (ФОТО)

Участники организации, победители и призеры городского этапа конкурса «Тинейджер-Лидер», исполнили подготовленные танцевальные номера. Не обошлось на празднике и без вокальных поздравлений. По словам руководителя ФДО Анастасии Киселевой, на День рождения пришли ученики школы №58 с показом мод и студия «Влада» Тагилстроевского дома творчества с поздравительными номерами.

На празднике собралось около 300 школьников. Было очень отрадно видеть, что ребята пришли именно отдыхать и проводили время с удовольствием, общались, смотрели творческие номера. На мероприятии присутствовали наши друзья: представитель областной общественной организации «Ассоциация учащейся молодежи» Анна Подъеферова, руководитель федерации «ЮНТА» Яна Керженцева, а также наши педагоги и районные координаторы. Порадовало также, что на праздник собрались выпускники федерации из Екатеринбурга и других городов рассказала Анастасия Киселева.