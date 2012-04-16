Федерация «Юные тагильчане» отпраздновала свой день рождения (ФОТО)
12 апреля в РЦ «Глобус» состоялась праздничная вечеринка, посвященная дню рождения ФДО «Юные Тагильчане». Поздравить федерацию с праздником пришли нынешные активисты, «ветераны» организации и представители других молодежных объединений города и области, а также заместитель начальника отдела по делам молодежи Администрации города Анна Боровкова.
Участники организации, победители и призеры городского этапа конкурса «Тинейджер-Лидер», исполнили подготовленные танцевальные номера. Не обошлось на празднике и без вокальных поздравлений. По словам руководителя ФДО Анастасии Киселевой, на День рождения пришли ученики школы №58 с показом мод и студия «Влада» Тагилстроевского дома творчества с поздравительными номерами.
На празднике собралось около 300 школьников. Было очень отрадно видеть, что ребята пришли именно отдыхать и проводили время с удовольствием, общались, смотрели творческие номера. На мероприятии присутствовали наши друзья: представитель областной общественной организации «Ассоциация учащейся молодежи» Анна Подъеферова, руководитель федерации «ЮНТА» Яна Керженцева, а также наши педагоги и районные координаторы. Порадовало также, что на праздник собрались выпускники федерации из Екатеринбурга и других городов рассказала Анастасия Киселева.
ФДО выражает благодарность «вкусным» партнерам и спонсорам мероприятия, компании «Тагилхлеб» и Хладокомбинату, которые подарили ребятам большой торт и много мороженого.
© Валерия Лошкарева, TagilCity.ru