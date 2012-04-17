Haima рассекретила название нового седана

На создание концепта ушло три года, но теперь до выхода новинки в продажу ждать осталось совсем недолго: она появится на рунке в конце 2012 или в начале 2013 года. Внешне автомобиль сильно напоминает Hyundai i40 - те же линии кузова, та же форма противотуманных фар и фар головного света со светодиодными вставками, форма задних фар также узнаваема. Впрочем, китайская новинка крупнее: длина ее кузова составляет 4846 мм при колесной базе 2800 мм, то есть на 105 и 30 мм больше. Силовая установка Haima Yao пока остается тайной. Ожидается, что седан получит двигатель объемом от 1,6 до 2,0 литра, однако, как отмечает издание China Car Times, в линейке моторов Haima пока нет малолитражных турбодвигателей. Как сообщили в компании, седан будет оснащен рядом систем безопасности и кнопкой Stop/Start. Подробности будут раскрыты 23 апреля на автосалоне в Пекине.