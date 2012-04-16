Интернет-банк Банка24.ру снова в числе лучших по стране

При этом по внутреннему функционалу и сервисным функциям Банк24.ру лидирует – в этом рейтинге агентство «Эксперт» присвоило ему 1 место. Аналитики особо отметили, что наряду со стандартными функциями, которые сегодня предлагает большинство банков (оплата сотовой связи, услуг ЖКХ, погашение кредитов, проведение операций между своими счетами), Интернет-банк Банка24.ру содержит целый ряд уникальных сервисов, позволяющих ему занимать лидерские позиции.

К примеру, через Интернет-банк Банка24.ру можно создавать собственные шаблоны платежей, пользоваться шаблонами других клиентов, открывать счета, обменивать валюту по более выгодному курсу, чем в офисах банка, заниматься домашней бухгалтерией, переоформлять существующие карты и подавать заявку на новые и многое другое. Большинство платежей по шаблонам проводится мгновенно и бесплатно, то есть без взимания комиссии.

Вырваться вперед Интернет-банку Банка24.ру помог удобный, интуитивно понятный каждому интерфейс. Тогда как интерфейсы многих других систем Интернет-банкинга, по наблюдениям экспертов, все еще остаются достаточно сложными для восприятия пользователями, и в большинстве своем они разработаны «технарями для технарей».

Составители рейтинга также отметили, что Банк24.ру одним из первых в стране разработал специализированные приложения для любителей гаджетов на платформах Android и IOS.

Одним из основных критериев при оценке систем Интернет-банкинга стала и их безопасность. В этом вопросе Банк24.ру уже давно опередил многих. Еще в апреле 2008 года он стал первым банком в России, который сертифицировал комплекс услуг расчетного обслуживания клиентов через Интернет-банк по международному стандарту информационной безопасности ISО 27001:2005. А год назад Банк24.ру подтвердил присвоенный сертификат прохождением международного внешнего аудита. При этом клиентам банка предлагается самим выбирать удобный способ авторизации – клиент может получать на свой мобильный телефон одноразовые SMS-коды, а может использовать карту с одноразовыми ключами.

Стоит напомнить, что Интернет-банк Банка24.ру уже не раз признавался лучшим в России – такой статус системе ранее присваивал федеральный портал Banki.Ru, а так же бизнес-издание «Эксперт-Урал».

Подключиться к ведущему Интернет-банку России можно прямо сейчас http://www.bank24.ru/internetbank/. А ознакомиться с полным рейтингом Эксперта РА можно здесь http://www.raexpert.ru/press/articles/internet-banking/.