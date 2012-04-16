Изменение данных спидометра

Наиболее распространенной причиной выступает снижение километража автомобиля при его реализации, ведь особое внимание при покупке поддержанного автомобиля уделяется пробегу автомобиля. Логика рассуждений в данном случае носит характер арифметической прогрессии, что при больших показаниях спидометра износ всех деталей и основных узлов автомобиля существенно выше. Такие автомобили имеют меньшую рыночную стоимость, поэтому и производится подмотка спидометра.

При изменении продавцом показаний спидометра покупатель ставится в ситуацию заведомо ложной информации. С другой стороны при пробеге автомобиля по отличным дорогам уменьшение показаний спидометра особых изменений не вызовет. При путешествии авто по плохому дорожному покрытию при малом километраже изношенность всех деталей будет значительно выше. Поэтому уменьшая пробег авто, водитель не всегда совершает преступление, при этом в большинстве случаев покупатели стремятся искать поводы для уменьшения стоимости машины, а показания спидометра в данном случае играют решающую роль. Выбор изменений показаний приборов зависит от совести и честности самого продавца, ведь при грамотном подходе покупателя несоответствия могут быть выяснены в достаточно короткий срок.

Вторым фактором, который вызывает необходимость изменения данных пробега, является замена двигателя с целью приведения в соответствие всех показаний двигателя с данными автотранспортного средства. Необходимость сопоставления данных сводится к тому, что при новом двигателе машине не может иметь пробег в несколько сотен или тысяч километров.

Третьим фактором изменения показателей пробега выступает использование колес, диаметр которых является нестандартным, ведь в этом случае автопробег будет совершенно иной. Причиной изменения данных будет также установка новой приборной панели, ведь покупка панели другого автомобиля будет содержать информацию о пробеге другого авто. Поэтому для отображения объективной и адекватной информации необходимо осуществить изменения показаний пробега до нужного значения.