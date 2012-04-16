Концерт «Матрицы» в Страстную пятницу

Глеб отличается особыми радикальными взглядами на жизнь, что длянеискушенного зрителя может послужить шоком. Взять хотя бы самыйпопулярный хит (который знают даже те, кто не знает такой группы)«Любовью»

«Комнаты залиты кровью

Я занимаюсь любовью..»

Конечно, на концерте ничего такого не происходило, кроме одного: концертсовпал со Страстной неделей и прошел прямо накануне праздника Пасхи в пятницу 13-го.

Даже несмотря на юный возраст самого проекта и перетолки по поводутого, что «Агата» была лучше, ребята уже завоевали умы подростков, о чем свидетельствовало происходящее в зале. Первые 4-5 метров от сцены быланастоящая давка, а несколько песен с начала концерта зал пел в единомпорыве с солистом.

И что удивительно, в зале был замечен ребенок, мальчик лет пяти наплечах у папы явно не тяготился происходящим. Потом выяснилось, чтосемья аж из Питера ездит по концертам любимой группы. Также в залеприсутствовал сын солиста, Глеб Глебович.

О нем, о родине и своей работе нам рассказал в интервью сам Глеб Рудольфович.

- Здравствуйте, Глеб.

- Здравствуйте.

- Вы сами из Асбеста, уже далеко не первый раз в Екатеринбурге, а живетесейчас в Москве. Традиционный вопрос: какого это возвращаться на родину?

-Екатеринбург для меня не родина, я родился в Асбесте, а в Москве живудольше, чем в свое время прожил в Екатеринбурге. Здесь единственноеотличие, я вижу на концерте маму, вижу на концерте сына, племянника..

- А вообще нравится в Екатеринбург возвращаться?

- Не больше и не меньше. Чем в другой город. Главное, концерт здесь.

- А зрители?

- И зрители. Концерт для них.

- Вы в свое время помогли группе «Смысловые галлюцинации»...

- Не я, Вадик (брат Глеба-прим.автора).

-А у вас нет желания помогать молодым артистам?

- А чем помочь? Мы сами молодые артисты.

- Молодая группа с опытом ого-го...

- Все равно мы пока не привычные для зрителя, поэтому помочь не могу.Советы давать? Не знаю, что советовать. А удачи могу пожелать и, если мнекто-то нравится, упоминать о них где-то.

- Вы писали саундтреки к фильмам. Еще опыт в дальнейшем планируется?

- Мы вместе с Вадиком писали саундтрек к фильму «Сестры» Сережи Бодрова,потом он сам писал саундтрек Балабанову «Мне не больно». Также мы писалисаундтрек к спектаклю «Квартета И» «Быстрей, чем кролики». Это такаякомедия про смерть была. Сейчас мне пока никто не предлагает.

- А самому поучаствовать в каком-нибудь актерском опыте?

- Я поучаствовал как один из артистов в проекте «Гражданин поэт». Назакрытии проекта было два концерта подряд, и я там участвовал как гость,изображал там Вертинского.

- И как ваш Вертинский?

- Хорошо. Потому что у нас была просуществовавшая немалое времяпрограмма, с Александром Ф. Скляром (солист гр. «Ва-Банк»-прим. автора),где мы пели песни Вертинского то дуэтом, то по отдельности. В формемини-спектакля. Так что не знаю, нормально отыграл.

- Вы упомянули сына. Он тоже играет в рок-группе?

- Нет, он просто хорошо играет на гитаре, у него музыкальный вкусхороший. Вкус, я думаю, тоже хороший. Сейчас он слушает старыйбританский рок. Если он захочет связать свою жизнь с музыкой, то дляэтого у него данные есть.

- А Вы бы хотели его на сцене видеть?

- Я хотел бы видеть его счастливым, а будет это на сцене или не на сцене - это уже не так важно.

- Что Вы пожелаете нашим пользователям?

- Пользуйтесь с умом.