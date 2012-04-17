Mercedes-Benz представил первую модель на базе Renault

В первом случае модель, габаритная длина которой составит 4,71 метра, получит пять посадочных мест, две сдвижные задние двери и складывающиеся кресла второго ряда. Развозной фургон Citan будет доступен в трех вариантах длины — 3,94, 4,32 и 4,71 метра. Новинка будет предлагаться тремя дизельными двигателями, развивающими от 75 до 110 лошадиных сил, и со 115-сильным бензиновым мотором с механическим нагнетателем. В зависимости от модификации агрегаты смогут работать в паре с пяти- или шестиступенчатой механической коробкой передач. Сборка фургона Citan будет налажена на французском заводе «Рено» в городе Мобёжу, где уже выпускают модель Kangoo. Продажи новинки начнутся на европейском рынке осенью. По словам представителей Mercedes-Benz, с помощью Citan компания рассчитывает занять около четырех-пяти процентов рынка компактных коммерческих автомобилей, доведя к 2015 году продажи фургона до 400 тысяч машин.