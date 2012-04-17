Названы лучшие автомобильные интерьеры 2012 года

Названы лучшие автомобильные интерьеры 2012 года

Авторитетный американский журнал Wards Auto подвел итоги ежегодного конкурса по определению лучших автомобильных интерьеров. В течение нескольких месяцев жюри конкурса оценивало интерьеры 40 новых моделей по различным критериям, среди которых - дизайн, эргономика, материалы и качество отделки, комфорт, безопасность. В итоге был составлен список из десяти дебютировавших на североамериканском рынке в прошлом году машин, чьи салоны, по мнению жюри, лучшие. Наибольшее представительство - две машины - в Топ-10 имеет марка Hyundai. Фото: Carscoop.blogspot © RunetAuto

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