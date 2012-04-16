Первая жертва нападения клещей зарегистрирована в Нижнем Тагиле
16 апреля 2012, 19:07ОбществоВалерия Лошкарева
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Как рассказали в нижнетагильском отделе Роспотребнадзора, сезон клещей открылся в нашем городе 10 апреля.
Первое насекомое обнаружили на остановке «посёлок Антоновский» на Черноисточинском тракте. И в это же день зарегистрирован первый укус клеща. Жертвой стал не привитый мужчина. Клещ укусил его в районе Гормолзавода.
Медики напоминают, что сдать клеща на анализ и узнать уровень своего иммунитета к клещевому энцефалиту можно в центре гигиены и эпидемиологии по адресу Октябрьской революции, 86. Специалисты Роспотребндзора также просят тагильчан, собирающихся на природу, не забывать пользоваться репеллентами.
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