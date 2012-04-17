Приставы заставляют водителей платить штрафы за «нарушения» ПДД без доказательств

Одно из таких писем пришло корреспонденту Новых известий. В отделе судебных приставов по Ленинскому району Ульяновска отсутствие уведомления со стороны ГИБДД объяснили тем, что возможно, произошел какой-то сбой. Да вы платите, в нашем письме все реквизиты указаны, - порекомендовали приставы. Получается, что от автомобилистов требуют оплаты, не объясняя, что именно и где конкретно они нарушили, а также не предоставляя даже минимальных доказательств. Руководитель пресс-службы управления ГИБДД Ульяновской области Светлана Яшнова признала, что подобные ситуации иногда происходят. По ее словам, с 1 июня 2011 года по 1 января 2012-го инспекторами ГИБДД на территории региона было составлено около 270 тыс. постановлений. Естественно, что какой-то процент из этого огромного количества мог не дойти до граждан по техническим причинам. Эксперты с такой постановкой вопроса не согласны. По мнению президента Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктора Травина, так называемые письма счастья, которые в массовом порядке получают автолюбители, стали огромной проблемой. По закону письменные уведомления о совершенном нарушении должны вручаться исключительно под расписку. В таком случае ГИБДД могло бы контролировать, сколько уведомлений получено гражданами, а сколько - не были доставлены. Однако позднее Верховный суд выпустил разъяснения, что письма можно и не вручать лично в руки. Судя по всему, именно по этой причине львиная доля такой корреспонденции просто не доставляется россиянам - зачем почтальонам лишний раз ходить, ботинки стаптывать, если можно этого и не делать. В итоге из-за того, что гражданин не получает письмо лично, он теряет предусмотренное законом право на обжалование в течение 10 дней. Кроме того, вина автомобилиста устанавливается вступившим в законную силу постановлением. Но сейчас получается, что оно вступает в силу без ведома гражданина, что незаконно, - отмечает юрист.