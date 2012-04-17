Продается самый старый американский мотоцикл

Назвать это старинное чудо техники по-настоящему мотоциклом конечно сложно. Скорее это эдакий велосипед с мотором. Выпущенный в 1903 году мотоцикл/велосипед с мотором, несмотря на свое нынешнее состояние, может похвастаться тем, что более тридцати лет «отдыхал», вися на стене в кабинете дантиста. «Насколько мы знаем, это единственный существующий на данный момент неотреставрированный экземпляр «Индиана» 1903 года», - отметил Стив Ринкер (Steve Rinker), руководитель компании Bucks Indian, которая занимается реставрацией мотоциклов этой марки. По ожиданиям экспертов, на аукционе аппарат может быть продан ни много ни мало за 75-85 тысяч евро.