Продается самый старый американский мотоцикл
17 апреля 2012, 05:37ОбществоРОман БОТов
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Возможно, самый старый мотоцикл Америки в скором времени будет выставлен на продажу. Речь о не только самом старом, но и о самом старом нереставрированном байке легендарной марки Indian, которая пережила несколько попыток восстановления, но ни одну из них пока нельзя назвать по-настоящему удачной. А ведь были когда-то времена, когда «Индианы» были популярнее самих «Харлеев».
Назвать это старинное чудо техники по-настоящему мотоциклом конечно сложно. Скорее это эдакий велосипед с мотором. Выпущенный в 1903 году мотоцикл/велосипед с мотором, несмотря на свое нынешнее состояние, может похвастаться тем, что более тридцати лет «отдыхал», вися на стене в кабинете дантиста. «Насколько мы знаем, это единственный существующий на данный момент неотреставрированный экземпляр «Индиана» 1903 года», - отметил Стив Ринкер (Steve Rinker), руководитель компании Bucks Indian, которая занимается реставрацией мотоциклов этой марки. По ожиданиям экспертов, на аукционе аппарат может быть продан ни много ни мало за 75-85 тысяч евро.
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