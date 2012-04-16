Прокуратура проверит соблюдение законности в сфере содержания автодорог

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в ходе проверки будет дана оценкадействиям органов местного самоуправления при осуществлении возложенныхна них полномочий в сфере содержания автомобильных дорог, изучена напредмет соответствия действующему законодательству процедура размещениязаказов на ремонт и содержание муниципальных автомобильных дорог. Крометого, будет дана оценка деятельности органов ГИБДД по своевременномувнесению предписаний об устранении нарушений и осуществлением контроляза их исполнением.