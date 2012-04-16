Разыгрываем 5 билетов на концерт группы «Лесоповал»!
16 апреля 2012, 19:35Общество
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На TagilCity.ru сегодня стартует розыгрыш 5 билетов на концерт группы «Лесоповал» в Нижнем Тагиле 26 апреля!
В течение 10 дней мы разыграем 5 билетов на концерт среди авторов частных объявлений на TagilCity.ru. Как стать участником розыгрыша?
Вы можете продавать автомобиль или покупать телефон с рук, искать котенка или продавать квартиру - все, что угодно!
Результаты будут объявлены 26 апреля до 12.00. Не забывайте указывать свой контактный телефон и отвечать на незнакомые номера - возможно, именно вам достанется заветный приз! Всем удачи!
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