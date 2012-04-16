Разыгрываем 5 билетов на концерт группы «Лесоповал»!

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Результаты будут объявлены 26 апреля до 12.00. Не забывайте указывать свой контактный телефон и отвечать на незнакомые номера - возможно, именно вам достанется заветный приз! Всем удачи!