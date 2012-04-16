Российскую армию через 5 лет оснастят новейшими тагильскими танками

Ранее руководство «Уралвагонзавода» заявляло, что новый российский танк«Армата» будет производиться серийно с 2015 года, а до 2020 годаВооруженные силы России получат более двух тысяч таких машин. «Армия РФ в2017 получит танк с технологией Стелс: 21 апреля посещаю«Уралвагонзавод» и его танковый полигон. Берегитесь!» — написал Рогозин всвоем микроблоге в Twitter.