Российскую армию через 5 лет оснастят новейшими тагильскими танками
16 апреля 2012, 08:52ОбществоОльга
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Серийные поставки в российскую армию новых танков, которые «Уралвагонзавод» будет производить на единой боевой платформе «Армата», начнутся в 2017 году, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.
Ранее руководство «Уралвагонзавода» заявляло, что новый российский танк«Армата» будет производиться серийно с 2015 года, а до 2020 годаВооруженные силы России получат более двух тысяч таких машин. «Армия РФ в2017 получит танк с технологией Стелс: 21 апреля посещаю«Уралвагонзавод» и его танковый полигон. Берегитесь!» — написал Рогозин всвоем микроблоге в Twitter.
Напомним, Минобороны в прошлом месяцесообщило об утверждении технического проекта новейшей тяжелой платформыбронетехники «Армата». По данным российского военного ведомства, работыпо проекту «Армата», которые реализует «Уралвагонзавод», идут в полномсоответствии с графиком.
© ИА Все новости
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