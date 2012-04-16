Школьникам Нижнего Тагила рассказали про безопасный интернет (ФОТО)

Встречи в разных образовательных учреждениях Нижнего Тагила в период с 11 марта по 16 апреля проводят сотрудник пресс-службы управления внутренних дел Элина Балуца, старший инженер-инспектор отдела связи Дмитрий Новопавловский и инспектор ПДН Татьяна Озорнина. Правоохранители рассказывают о правилах безопасности и совершаемых правонарушениях в интернете. В ходе бесед до школьников доводится мысль, что интернет дает не только массу возможностей, но и огромное количество угроз со стороны мошенников и других злоумышленников.