Школьникам Нижнего Тагила рассказали про безопасный интернет (ФОТО)
16 апреля 2012, 11:33ОбществоВалерия Лошкарева
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В городе подходит к концу срок информационно-пропагандистской акции «Безопасный Интернет».
Встречи в разных образовательных учреждениях Нижнего Тагила в период с 11 марта по 16 апреля проводят сотрудник пресс-службы управления внутренних дел Элина Балуца, старший инженер-инспектор отдела связи Дмитрий Новопавловский и инспектор ПДН Татьяна Озорнина. Правоохранители рассказывают о правилах безопасности и совершаемых правонарушениях в интернете. В ходе бесед до школьников доводится мысль, что интернет дает не только массу возможностей, но и огромное количество угроз со стороны мошенников и других злоумышленников.
Фото с сайта Нижнетагильского УМВД.
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