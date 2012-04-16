Студенты Нижнетагильского филиала УрФУ получили доступ к электронной библиотечной системе вуза из дома

Электронная библиотечная система – вид электронных библиотек, ориентированных на образовательную сферу.Система обучает ее пользователей работать в правовом поле, поскольку издания, включаемые в ЭБС, обеспечены договорами с правообладателями. Студенты получают возможностьдля работы с текс томучебников через «Личный кабинет» пользователя.

На сайте НТИ (ф) УрФу (страница БИЦ) представлены две ЭБС, доступные студентам и сотрудникам вуза: «Лань» и «Университетская библиотека о-лайн».ЭБС «Лань» предоставляет доступ к полным текстам разделов «Математика», «Физика», «Теоретическая механика».«Университетская библиотека он-лайн» включает учебники по естественным наукам, информационным технологиям, но в основном – издания гуманитарной направленности .После регистрации в ЭБС через сеть НТИ обе ЭБС доступны с любого компьютера, имеющего выход в Интернет рассказывают в библиотеке института.

Если интересы студентов Нижнетагильского филиала простираются дальше вузовских учебников, то они могут получить доступ к удаленным научным ресурсам по подписке ЗНБ УрФУ через систему Athens.Регистрация для получения пароля проводится в Екатеринбурге, в библиотеке УрФУ, в Ресурсном информационно-библиотечном центре. Дополнительную информацию можно получить в библиотеке НТИ (ф) УрФУ.

Куда пойти учиться? Этот вопрос каждый год становится актуальным для выпускников школ. При этом абитуриенты не ограничиваются вузами своего города, особенно теперь, когда зачисление происходит по результатам ЕГЭ. Так , вузы Нижнего Новогорода готовы принять абитериентов со всей России.