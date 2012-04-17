В Петербурге задержана группа угонщиков, в которую входил инспектор ГИБДД

«6 февраля 2010 года со стройплощадки на углу Ленинского проспекта и улицы Доблести был похищен экскаватор Liebherr R-904, 28 февраля 2010 года с территории «Новая Ижора» в Пушкинском районе был похищен экскаватор Komatsu PC 220-7, 6 сентября 2010 года со стройплощадки на улице Освобождения были похищены сразу два экскаватора JCB-GS 220SC», – уточняют в управлении. Кроме того, в ходе обыска, проведенного после задержания на даче одного из членов ОПГ в поселке Торики, были изъяты четыре иномарки, находящиеся в угоне – Mazda 3, Mazda 6 и два автомобиля Ford Focus. Также изъяты электронные приспособления для угона автомобилей, документы на различные автомобили, бланки страховых полисов и травматический пистолет «Оса». «Ранее по фактам хищения экскаваторов были возбуждены уголовные дела по ст. 158 УК РФ, которые объединены в одно уголовное дело, расследуемое следователями ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу, – добавляется в сообщении. – В рамках возбужденного уголовного дела двое членов преступной группы, в том числе полицейский, задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ. Двое остальных задержанных отпущены под подписку о невыезде».